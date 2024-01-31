رسميًا.. الزمالك يحسم صفقة زياد كمال لاعب وسط إنبى

حسم مسئولو الزمالك، قبل قليل، صفقة زياد كمال، لاعب وسط فريق إنبي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق مساء اليوم.

وأتم الزمالك اتفاقه مع زياد كمال على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف موسم قادمًا من إنبي في صفقة تكلفت 30 مليون جنيه.

الزمالك يقيد عبدالله السعيد وياسر حمد فى اتحاد الكرة (خاص)

وقيد نادي الزمالك، قبل قليل، الثنائي عبدالله السعيد، والفلسطيني ياسر حمد، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم باتحاد الكرة، تمهيدًا للإعلان عن انضمامهما للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قد كشف عن تطورات في صفقة انتقال عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مُلاك بيراميدز أرسلوا موافقة رسمية يوم أمس الثلاثاء على بيع عبدالله السعيد إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك جلسة في مقر نادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم سيتم خلالها حسم الصفقة بشكل رسمي.

وسيدفع الزمالك شيكًا بقيمة 10 ملايين جنيه لبيراميدز نظير ضم عبدالله السعيد في الوقت الذي سيتم تقسيط باقي مستحقات صفقة عمر جابر ونبيل دونجا البالغة 18 مليون جنيه على 3 دفعات.

وحصل الزمالك بشكل رسمي على توقيع عبدالله السعيد لمدة موسمين بعد جلسته مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في الأيام الماضية.

وينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدى السعيد رغبته في الانضمام إلى صفوف الزمالك، وأبلغ الإدارة بتنازله عن مستحقاته المتأخرة للموافقة على الرحيل.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاقات نهائية مع 11 لاعبًا، من أجل ضمهم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهم محمد عاطف جناح طنطا، وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، وعبدالله السعيد قائد بيراميدز، وناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر، والفلسطيني ياسر حمد لاعب المصري السابق، وسيف جعفر لاعب بيراميدز، ومهاب ياسر جناح الداخلية، ويوسف حسن وسط بلدية المحلة، ومحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش، والأوغندي ترافيس موتيابا، والبرازيلي فينيسيوس سوزا لاعب إنترناسيونالي.