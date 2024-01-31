مودرن فيوتشر يعلن رحيل ناصر ماهر للزمالك مقابل عمرو السيسي وثنائي الشباب

أعلن نادي مودرن فيوتشر، ضم عمرو السيسي، لاعب وسط ملعب نادي الزمالك بشكل نهائي ضمن صفقات النادي لفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا جاء نصه كالآتي: "في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من المواهب من أجل المنافسة على المستوى المحلي والقاري، نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس في إتمام الإتفاق مع نادي الزمالك على ضم عمرو السيسي بشكل نهائي لصفوف الفريق، إضافة إلى إستعارة الثنائي مواليد 2003، عبد الله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف، وذلك مقابل رحيل ناصر ماهر إلى نادي الزمالك.

ويعد عمرو السيسي أحد العناصر الهامة بصفوف نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي الشاب عبد الله محمد وعلي ياسر، حيث يجيد الاول اللعب بالمركز (10)، فيما يشغل الثاني مركز المهاجم.