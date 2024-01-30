الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"العشرى" يُعلن قائمة الاتحاد السكندرى فى مواجهة إنبى بكأس رابطة الأندية غدًا

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة إنبي، بكأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وإنبي بكأس الرابطة 

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره إنبي، في تمام السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وشهدت قائمة زعيم الثغر المستدعاة للمباراة، تواجد المهاجم الغينى ناموري تراوري، أحدث صفقات الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

واعلن نادي الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميا مع ناموري تراوري مواليد 2005، بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة.

بينما غاب عن القائمة كل من "مورو ساليفو- كريم الديب - أحمد عادل "ميسي" - بيكالي اوبامي - إسلام أبوسليمة.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي بكأس رابطة الأندية المحترفة 

يضم تشكيل الفريق في مواجهة إنبي، كل من قائمة المهدي سليمان وعمر صلاح، وهشام صلاح ومحمود شبانة، وسيف تقا ومصطفى إبراهيم، والحبيب حسن وأحمد غنيم، وعمرو صالح وناصر ناصر، وخالد الغندور وعبدالغني محمد، ورجب عمران وعمر الوحش، وبلال السيد وناموري تراوري، وأحمد عيد وهاني الطامي، وفوزي الحناوي وبنجامين بواتينج.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وإنبي بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت.

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي بعد نسختي 2022 /2023، الذي توج به مودرن فيوتشر على حساب غزل المحلة بنتيجة 5/1، لتكون أول بطولات الفريق تاريخيا.

بينما حصد سيراميكا كليوباترا، لقب النسخة الثانية الموسم الماضي 2023 /2024، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1، لتكون أول بطولات الفريق تاريخيا أيضا.

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