تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي لمواجهة بلدية المحلة بكأس رابطة الأندية

أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلدية المحلة، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره بلدية المحلة، في تمام الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة بكأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة والحبيب حسن.

خط الوسط: عمر الوحش وخالد الغندور، وعمرو صالح وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج وبيكالي اوبامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. عمرو خليل ومحمود شبانة، وأحمد غنيم وبلال السيد، وهاني الطامي وناصر ناصر، وأحمد عيد وفوزي الحناوي، ورجب عمران.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة

القنوات الناقلة الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بكأس رابطة الأندية المحترفة

يقود مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، في ثاني جولات مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم محمد حكما للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وسيد نافع مساعدين أول وثان، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

موقف الاتحاد السكندري بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

يتقاسم فريقي بلدية المحلة والاتحاد السكندري، قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكلاهما، يلي مودرن فيوتشر وسموحة في المركزين الثالث والرابع بلا أي رصيد من النقاط.

استهل الاتحاد السكندري مشواره في مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، بالفوز على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي حقهها بلدية المحلة أمام سموحة.