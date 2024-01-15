الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي لمواجهة بلدية المحلة بكأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أعلن طارق العشري المدير الفني  للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلدية المحلة، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره بلدية المحلة، في تمام الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

 

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة بكأس رابطة الأندية 

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة والحبيب حسن.

خط الوسط: عمر الوحش وخالد الغندور، وعمرو صالح وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج وبيكالي اوبامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. عمرو خليل ومحمود شبانة، وأحمد غنيم وبلال السيد، وهاني الطامي وناصر ناصر، وأحمد عيد وفوزي الحناوي، ورجب عمران.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة 

القنوات الناقلة الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بكأس رابطة الأندية 

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

 

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بكأس رابطة الأندية المحترفة 

يقود مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، في ثاني جولات مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم محمد حكما للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وسيد نافع مساعدين أول وثان، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

 

موقف الاتحاد السكندري بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة 

يتقاسم فريقي بلدية المحلة والاتحاد السكندري، قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكلاهما، يلي مودرن فيوتشر وسموحة في المركزين الثالث والرابع بلا أي رصيد من النقاط.

 

استهل الاتحاد السكندري مشواره في مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، بالفوز على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي حقهها بلدية المحلة أمام سموحة.

الاتحاد السكندرى كأس رابطة الأندية المحترفة بلدية المحلة تشكيل الاتحاد السكندري مجموعات كأس رابطة الأندية

مواد متعلقة

بهدف الغندور.. الاتحاد السكندرى يسقط مودرن فيوتشر بكأس الرابطة

طلب الاتحاد السكندرى يهدد انتقال مابولولو إلى الزمالك فى يناير

الاتحاد السكندرى يسعى للفوز على الداخلية والتقدم للمركز الثالث فى دورى نايل

غياب مابولولو وميسي.. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الداخلية بدوري نايل

الأكثر قراءة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

35 طعنة والحصيلة 250 جنيهًا.. الصدفة تُنقذ حياة يسرا من مصير "وداد حمدي"

حماس تعلن مسئوليتها عن حادث "رعنانا".. وتؤكد: ردًا على العدوان ضد شعبنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين