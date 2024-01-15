الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة.. الاتحاد يستضيف البلدية فى قمة المجموعة الأولى

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري هزم مودرن فيوتشر في الجولة الأولى

يحل بلدية المحلة ضيفا على فريق الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

المباراة تعتبر قمة المجموعة الأولى بعد فوز الاتحاد السكندري في الجولة الأولى على مودرن فيوتشر وفوز بلدية المحلة على سموحة.

الاتحاد السكنددري بقيادة طارق العشري يرفع شعار لا بديل عن الفوز وحسم تأهله للدور ربع النهائي خاصة أن المباراة في ملعبه ووسط جماهيره لذلك ركز طارق العشري خلال التدريبات على أسلوب لعب هجومي لمباغتة فريق بلدية المحلة في بداية المباراة.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة البلدية 

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو خليل وعمر صلاح وسيف تقا و هشام صلاح و إسلام أبو سليمة وأحمد غنيم ومصطفى ابراهيم ومحمود شبانة والحبيب حسن وعمرو صالح وعمرطارق الوحش و أحمد عيد وناصر ناصر وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي و بلال السيد وهاني الطامي وخالد الغندور وزغلول الدسوقي وبنجامين بواتينج وإريك أوبامي ورجب عمران.

وشهدت القائمة غياب المهدي سليمان للايقاف ومورو ساليفو وكريم الديب وأحمد عادل ميسي للإصابة إضافة لهداف الفريق كريستوفاو مابولولو لانضمامه لمنتخب أنجولا في كأس الأمم الإفريقية.

البلدية والاستفادة من الدفعة المعنوية 

على الجانب الآخر حصل لاعبو بلدية المحلة على دفعة معنوية بعد الفوز على سموحة الذي جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية في بطولة الدوري ويسعى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للاستفادة من هذه الدفعة والعودة بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في مشوار التأهل للدور ربع النهائي.

يدير المباراة إبراهيم محمد ويساعده أحمد توفيق طلب وسيد نافع ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ونادر قمر الدولة حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية الاتحاد السكندرى بلدية المحلة طارق العشري أحمد عبد الرؤوف

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