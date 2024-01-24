الاتحاد يواجه سموحة ومودرن فيوتشر يستضيف البلدية في كأس الرابطة

تقام في الخامسة مساء اليوم مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة باستاد الإسكندرية ومودرن فيوتشر مع بلدية المحلة باستاد القاهرة.

ويتصدر الاتحاد السكندري المجموعة الأولى برصيد ست نقاط وضمن التأهل للدور ربع النهائي، وتبقي المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بين بلدية المحلة ورصيده ثلاث نقاط ومودرن فيوتشر سموحة ولكل منهما نقطة واحدة.

حسابات مرافقة الاتحاد لربع النهائي

يملك بلدية المحلة فرصتين للتأهل للدور ربع النهائي الأولى بالفوز على مودرن فيوتشر والثانية بالتعادل؛ لأنه لو تعادل بلدية المحلة مع مودرن فيوتشر وفاز سموحة على الاتحاد السكندري يتساوي بلدية المحلة مع سموحة في رصيد أربع نقاط، ويتأهل بلدية المحلة لتفوقه على سموحة في المواجهة المباشرة بينمها بالفوز بدف دون رد.

ويحتاج مودرن فيوتشر للتأهل للدور ربع النهائي للفوز على بلدية المحلة وتعثر سموحة أمام الاتحاد السكندري ..وفي المقابل يملك سموحة فرصة واحدة للتأهل لربع النهائي تتمثل في فوزه على الاتحاد السكندري بفارق هدفين وفوز مودرن فيوتشر على بلدية المحلة بفارق هدف، وفي هذه الحالة يتساوى سموحة ومودرن فيوتشر في رصيد أربع نقاط ويحتكمان لفارق الأهداف نظرا لتعادلهما في المواجهة المباشرة بينهما بدون أهداف وقبل مباراتي اليوم لم يسجل سموحة ومودرن فيوتشر أى هدف واهتزت شباك كل منهما مرة واحدة.

قائمة الاتحاد السكندري وسموحة لمباراة الديربي

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة مباراة سموحة وهم : عمر صلاح وعمرو خليل وإسلام ابو سليمة وهشام صلاح وسيف تقا وكريم الديب وعمرو صالح وناصر ناصر ومصطفى إبراهيم وخالد الغندور وعبد الغني محمد وبلال السيد وفوزي الحناوي وعمر طارق الوحش ومحمود شبانة والحبيب حسن ورجب عمران وزغلول الدسوقي وبيكالي أوبامي وأدهم علاء ومحمد سطوحي وهاني الطامي.

واختار أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة 22 لاعبا في قائمة مباراة الاتحاد السكندري وهم : الهاني سليمان وحسين تيمور وشريف رضا وعبد الرحمن عامر ومحمد أشرف ومحمد مصطفى ميدو وبركات حجاج وحسام هريدي وإسلام جابرومحمود وحيد ودوكو دودو وأبو بكر ليادي وإيمانويل ايهوزو وحمدي علاء ومحمد سعيد مكرونة وإبراهيم جامبو وفادي فريد وعمرو قلاوة وأحمد خالد ومصطفى البدري ولحسن دحدوح وحسين فيصل.

يدير مباراة الاتحاد السكندري وسموحة الحكم محمود الدسوقي ويساعده هاني عبد الفتاح ومصطفى حسن ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمود ناصف حكم فيديو ومحمد علاء هاشم مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة الحكم السيد شعبان ويساعده شريف عبد الله وإبراهيم السوداني ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومحمد سلامة"ميدو" حكم فيديو ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.