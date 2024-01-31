الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش بكأس رابطة الأندية المحترفة

الجونة
الجونة

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الجونة وطلائع الجيش بكأس رابطة الأندية المحترفة 

ويحل الجونة ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش، بعد قليل على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في أول مباريات دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024).

تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أليو جاتا، وكمال أبو الفتوح، وأحمد عبدالرسول، وأحمد محمود. 

خط الوسط: أحمد محمود، كريست بيكالي، رضا صلاح.

في الهجوم: حسام إيفونا، ايمن موكا، أرنود، فرانك ايتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. أحمد مسعود، شوشة، الصباحي، أشرف مجدي، عبدالفتاح طه، مازن ياسر، جابرييل، محمد عماد، الدغيمي.

يدير المباراة محمد التابعي الغازي ويساعده محمد فاروق وخالد حسام طه ومعهم محمود ناصف حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو ومحمد سلامة "ميدو" مساعد حكم فيديو.

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