طلائع الجيش يستضيف الجونة فى الدور ربع النهائي لبطولة رابطة الأندية المصرية

يستضيف طلائع الجيش فريق الجونة في الرابعة والنصف مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية .

طلائع الجيش تأهل بدون هزيمة

طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني تأهل للدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وسجل أربع أهداف ودخل مرماه هدفان وفاز على زد إف سي بهدف وفاركو بنتيجة واحدة 1 – صفر وتعادل مع بيراميدز 2-2

طلائع الجيش لديه طموحات كبيرة في الفوز بكأس الرابطة لذلك قام عبد الحميد بسيوني بتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وحرص على دراسة فريق الجونة بشكل جيد والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تجنبا لمفاجأة تطيح بأحلام فريقه في مواصلة المشوار.

على الجانب الآخر تأهل الجونة بقيادة علاء عبد العال للدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وفاز على البنك الأهلي 3-1 وتعادل مع المقاولون 1-1 وخسر أمام المصري 1-2.

الجونة يستعين بالصفقات الجديدة

ومن المنتظر أن يقوم علاء عبد العال بالدفع بعدد من اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق في يناير الجاري وهم الكاميروني فرانك أيتوجا لاعب المصري ورضا صلاح لاعب المنصورة ومحمود عبده العكش لاعب جمارك بورسعيد وأحمد طارق سليمان حارس المقاصة والجابوني كاجالي درامي لاعب مودرن فيوتشر.

ويسعى الجونة للتأهل للدور نصف النهائي في البطولة لأول مرة في تاريخه رغم صعوبة المواجهة أمام طلائع الجيش والتغييرات الكثيرة التي شهدها فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يدير المباراة محمد التابعي الغازي ويساعده محمد فاروق وخالد حسام طه ومعهم محمود ناصف حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو ومحمد سلامة "ميدو" مساعد حكم فيديو.