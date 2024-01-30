"الجونة" يعلن التعاقد مع كريست بيكالي في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميا، مع الجابوني كريست بيكالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية (يناير 2023).

ويأتي ذلك، في إطار سعى مسئولوه النادي الساحلي، في تدعيم الفريق بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري نايل خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء منافسات "كان 2023 الحالي".

وانضم الجابوني كريست بيكالي، للجونة في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، عقب فسخ اللاعب لعقده مع نادي مودرن مودرن فيوتشر.

أحدث صفقات الجونة

ولم يلعب بيكالي أي مباراة على الإطلاق مع مودرن فيوتشر خلال الموسم الجاري.

ولعب بيكالي، من قبل في فريق شريف المولدوفي وحصل على بطولة الدوري والكأس في مولدوفا في موسم واحد 2022- 2023.

وحصل بيكالي على بطولتين رفقة شريف ولعب 9 مباريات فقط رفقة بطل مولدوفا.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الجونة، قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024)، في نسختها الثالثة، بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتربع على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط.