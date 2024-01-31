باليوم والساعة.. مواعيد منافسات دور الثمانية بأمم أفريقيا 2023

أسدل الستار رسميا على منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار، حيث كانت النتائج طبيعة جدا، ماعدا منتخب الرأس الأخضر، الذي يواصل مفاجآته المدوية التي لم يتوقعها أكثر المتشائمين.

واتضحت معالم دور ربع النهائي من العرس القاري بالكامل، وتم معرفة وتحديد هوية الفرق المتأهلة، لنكون أمام مواجهات قوية للغاية ومثيرة خلال منافسات دور ثمن النهائي "كان 2023".

ومن المقرر إقامة غمار دور ربع النهائي من "كان 2023"، مساء بعد غدا الجمعة، الموافق 2 فبراير المقبل وتستمر حتى اليوم التالي 3 فبراير من الشهر ذاته.

وتقام منافسات ربع نهائي "كان 2023"، على مدار يومين متتاليين، نستعرضها لكم في السطور التالية..

الجمعة 2 فبراير 2024

نيجيريا & أنجولا.. السابعة مساء (ملعب فيليكس هوفويت بوانيي).

وتأهلت نسور نيجيريا لربع النهائي بعدما نجحوا في تقاسم قمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، مع غينيا الأستوائية.

أما الغزالان السوداء، تربعوا على قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

الكونغو الديمقراطية & غينيا.. العاشرة مساء (ملعب الحسن واتارا).

نجح منتخب الفهود في خطف بطاقة التاهل لربع النهائي، بعدما جاء في المركز الثاني من المجموعة السادسة والأخيرة برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات متواصلة، حيث لم يحقق أي فوز خلال دور المجموعات.

أما منتخب الأفيال الوطنية، جاء في المركز الثالث من المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل توالت.

السبت 3 فبراير 2024

مالي & كوت ديفوار.. السابعة مساء (ملعب السلام).

نجح منتخب النسور، في خطف بطاقة التأهل لربع نهائي، بعدما تربع على قمة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، أما الأفيال صاحب الأرض والبلد المستضيف للمونديال القاري، صعد ضمن أفضل توالت، عن المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

الرأس الأخضر & جنوب إفريقيا.. العاشرة مساء (ملعب شارليس كونان باني).

واصل منتخب القروش الزرقاء، مفاجآته المدوية التي لم يتوقعها أكثر المتشائمين، بعدما نجح في خطف بطاقة التاهل لربع النهائي، عقب تربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، على حساب منتخبي مصر وغانا.

أما البافانا بافانا، جاء في المركز الثاني من المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

نتائج دور الـ16 "كان 2023"

-أنجولا 3 ناميبيا 0

-نيجيريا 2 الكاميرون 0

-غينيا الأستوائية 0 غينيا 1

-مصر 1 الكونغو الديمقراطية 1

-اللجوء لضربات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأضافي بالتعادل 1/1

-7 مصر والكونغو الديمقراطية 8

-الرأس الأخضر 1 موريتانيا 0

-السنغال 1 كوت ديفوار 1

-اللجوء لضربات الجزاء أيضا بعد استمرار التعادل في الوقت الأضافي

-السنغال 4 كوت ديفوار 5

-مالي 2 بوركينا فاسو 1

-المغرب 0 جنوب إفريقيا 2