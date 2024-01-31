عمر السعيد يودع زملائه بمودرن فيوتشر (صورة)

ودع عمر السعيد، مهاجم فريق مودرن فيوتشر السابق ونادي طلائع الجيش، ملائه بالفريق، بعد الانتقال إلى فريق الزمالك.

ونشر محمود حمدي، لاعب مودرن فيوتشر الحالي، صورة تجمعه بعمر السعيد زميله السابق، موقع الصور الشهير "إنستجرام"، مصاحبا بتعليق:" هتوحشني والله ياخويا ربنا يوفقك وتكسر الدنيا ان شاء الله".

ليرد عمر السعيد قائلاً: "أخويا وحبيبي وانت كمان والله هتروح مني فين".

وكان نادي طلائع الجيش، أعلن في وقت سابق، استعارة عمر السعيد، من نادي مودرن فيوتشر حتى نهاية الموسم الجاري (2023/2024)، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية “يناير 2024”.

ويأتي ذلك، قبل غلق باب القيد منتصف الليل، حسبما هو مقرر.

حمدي يودع السعيد والأخير يرد (صورة)

تجدر الإشارة إلى أن نادي مودرن فيوتشر، قد أعلن في وقت سابق، رحيل أيضا عمرو كمال عبدالواحد إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

كما رحل أيضا انيمى بيكالي، لنادي الجونة.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر، حاليا لاستئناف مسابقة دوري نايل، خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، "كان 2023"، وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويقود الفريق فنيا التوأم حسام وإبراهيم حسن، خلافا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي تم إقالته من منصبه، بسبب سوء النتائج مؤخرا محليا وقاريا.