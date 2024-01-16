تشكيل مودرن فيوتشر أمام سموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه أمام سموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

يحل مودرن فيوتشر ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، في تمام الخامسة مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي تاريخيا، بعد نسختي (2021-2022)، و(2022-2023).

وتوج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى من البطولة، وذلك على حساب غزل المحلة بنتيجة 5/1.

بينما نجح سيراميكا كليوباترا، في التتويج بالنسخة الماضية من البطولة، وذلك على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، حساني اموراني، محمد محمود، علي زعزع، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، علي الفيل، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، محمد زعلوك، مروان محسن.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل مباراة مودرن فيوتشر وسموحة، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى شبكات قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وسموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

يقود مباراة مودرن فيوتشر وسموحة، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه محمد عزازي حكم مساعد أول وحاتم علام حكم مساعد ثان، ومعهم السيد منير حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم فيديو، ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.