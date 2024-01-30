رسميًا.. مودرن فيوتشر يضم عمر وائل بعد عودته من البرتغال

نجحت إدارة التعاقدات بنادي مودرن فيوتشر، في إطار خطتها لدعم الفريق بأفضل العناصر والصفقات الجديدة وضم مواهب الكرة المصرية، للمنافسة على المستوى المحلي والأفريقي، في التعاقد مع الجناح عمر وائل المحترف المصري، بعد عودته من البرتغال.

ويأتي ذلك رغم وجود مفاوضات مع العديد من الأندية المصرية مع اللاعب.

ويعد عمر وائل من مواليد 2005، بدأ مشواره في نادي وادي دجلة ثم انتقل للاحتراف في البرتغال، ولعب للعديد من المنتخبات الوطنية وأحد المواهب الكبيرة في الكرة المصرية.

وتعد صفقة عمر وائل، هي الثانية لمودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية (يناير 2024)، بعد صفقة ثلاثي الأهلي محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا، مقابل التخلي عن عمرو كمال عبدالواحد للمارد الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن مودرن فيوتشر، قد أعلن في وقت سابق، تولي التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، المسئولية الفنية للفريق رسميا خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي تم توجيه الشكر له وجهازه المعاون، بعد توديع منافسات مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة (2023/2024).