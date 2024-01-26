رسميًا.. رحيل ريكاردو فورميسينيو عن مودرن فيوتشر بعد فسخ عقده بالتراضي

وجّه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، الشكر للبرتغالي ريكاردو فورميسينيو المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

ورحل المدرب البرتغالي بعد حصوله على كافة مستحقاته المالية في الساعات القليلة الماضية.

وتوجّه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس بالشكر للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون على المجهود الذي بذلوه خلال فترة توليهم المسؤولية الفنية للفريق متمنين لهم التوفيق فيما هو قادم.

يذكر أن مودرن فيوتشر قد خرج من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

حسام حسن يقود مران مودرن فيوتشر استعدادًا لاستئناف دورى نايل ومجموعات الكونفيدرالية

أعلن مسئولو نادي مودرن فيوتشر، عن الجهاز الفني الجديد بالكامل للفريق، خلفًا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، وسيتولى حسام حسن قيادة الجهاز الفني، ويعاونه شقيقه إبراهيم حسن في منصب مدير الكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى، وليد بدر مدير شئون اللاعبين، بينما يتولى علاء ميهوب منصب المدير الرياضي بدلًا من منصبه الحالي كمدير للكرة.

وتمت إقالة فورميسينيو من منصبه بعد سوء نتائج الفريق مؤخرًا، وتوديع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، سابقها ضياع لقب السوبر المصري للأندية الأبطال، التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي 2023 أمام الأهلي، في مباراة مثيرة بنتيجة 4/2.

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