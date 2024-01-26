الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام حسن يقود مران مودرن فيوتشر استعدادًا لاستئناف دورى نايل ومجموعات الكونفيدرالية

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن

أعلن مسئولو نادي مودرن فيوتشر، عن الجهاز الفني الجديد بالكامل للفريق، خلفًا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، وسيتولى حسام حسن قيادة الجهاز الفني، ويعاونه شقيقه إبراهيم حسن في منصب مدير الكرة، وطارق سليمان مدرباً عاماً، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى، وليد بدر مدير شئون اللاعبين، بينما يتولى علاء ميهوب منصب المدير الرياضي بدلاً من منصبه الحالي كمدير للكرة.

إقالة ريكاردو فورموسينيو

وكان نادي مودرن فيوتشر، قد أعلن، أمس الخميس، إقالة ريكاردو فورموسينيو، من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرًا، وتوديع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، سابقها ضياع لقب السوبر المصري للأندية الأبطال، التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي 2023 أمام الأهلي، في مباراة مثيرة بنتيجة 4/2.

 مودرن فيوتشر يودع منافسات النسخة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة

وتجدر الإشارة إلى أن مودرن فيوتشر حامل لقب النسخة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة، على حساب غزل المحلة بنتيجة 5 /1، قد ودع منافسات النسخة الثالثة من البطولة، على الرغم من الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، حيث تأهل الاتحاد وسموحة عن تلك المجموعة، بعدما حصد الاتحاد 6 نقاط وسموحة 4 نقاط، ليتأهل الأخير على حساب مودرن فيوتشر بفارق الأهداف.

ويقود التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبات فريق مودرن فيوتشر، خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري نايل، منتصف شهر فبراير المقبل، عقب انتهاء منافسات "كان 2023"، الذي يشارك فيه المنتخب الوطني الأول، فضلا عن مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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