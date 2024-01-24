الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان محسن في الهجوم.. تشكيل مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة في كأس الرابطة

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلدية المحلة في كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بكأس رابطة الأندية 

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره بلدية المحلة في الخامسة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مرحلة المجموعات لكلا الفريقين، عن المجموعة الأولى، بكأس رابطة الأندية المحترفة.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام بلدية المحلة بكأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: محمود جنش. 

خط الدفاع: جوناثان نجويم ومحمود رزق، وعلي الفيل ومحمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد وحساني اموراني، وعبد الكبير الوادي وكجالي درامي، ومحمد محمود. 

خط الهجوم: مروان محسن. 

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمد ربيعة، خالد رضا، محمد صادق، علي زعزع، هشام عادل، أحمد رفعت، أحمد عاطف، عمر السعيد.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام بلدية المحلة بكأس رابطة الأندية

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة في كأس الرابطة

تنقل مباراة مودرن فيوتشر أمام بلدية المحلة، في ختام مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

تشكيل بلدية المحلة أمام مودرن فيوتشر بكأس الرابطة

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد رجب ومحمود صابر، وعبدالرحمن سمانة وهشام حافظ.

خط الوسط: السيد عوض ويوسف حسن، واللاهوني وإسلام مرزوق.

خط الهجوم: محمد أميسي وكريم أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. أحمد حسين ومحمد أشرف، وأحمد عثمان ومحمد عبدالرازق، وأنوك وأحمد كهربا، ووحيد محسن وعبدالرحمن "ديمار".

تشكيل بلدية المحلة أمام مودرن فيوتشر بكأس الرابطة

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بكأس الرابطة

يقود مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، طاقم تحكيمي مكون من الحكم السيد شعبان للساحة ويعاونه شريف عبد الله وإبراهيم السوداني مساعدين، ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومحمد سلامة"ميدو" حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بكأس الرابطة

مودرن فيوتشر بطل النسخة الأولى

توج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، (موسم 2022/2023)، وذلك على حساب غزل المحلة بنتيجة 5/1.

موقف مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بمجموعات كأس الرابطة

ويتصدر الاتحاد السكندري المجموعة الأولى برصيد ست نقاط وضمن التأهل للدور ربع النهائي، وتبقي المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بين بلدية المحلة ورصيده ثلاث نقاط ومودرن فيوتشر سموحة ولكل منهما نقطة واحدة.

مودرن فيوتشر كأس رابطة الأندية المحترفة بلدية المحلة التشكيل الرسمي لمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة التشكيل الرسمي لمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بكأس الرابطة

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