الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعتذر للمصريين بعد خروج المنتخب من أمم إفريقيا 2023: نشعر بكم

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم

أصدر  الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا يعتذر فيه للشعب المصري بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وجاء نص بيان الجبلاية على النحو التالي:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية، لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى، لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي.

وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعر بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة، والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة، ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، قد ودع منافسات "كان 2023" رسميا، بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء الأحد الماضي، عن طريق ضربات الجزاء 7/8، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، في إطار منافسات دور الـ16 من العرس القاري.

الاتحاد المصرى لكرة القدم المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الامم الافريقية فضحية كان 2023 إتحاد الكرة المصرية

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