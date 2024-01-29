"فين حسن شحاتة؟".. خيرى رمضان ينتقد أداء منتخب مصر فى كأس الأمم

انتقد الإعلامي خيري رمضان أداء منتخب مصر الوطني في كأس الأمم الإفريقية، ووصف خروجه من البطولة بأنه مخز وغير مقبول من قبل الجماهير المصرية.

وأشاد رمضان، في برنامجه "مع خيري" على قناة "المحور"، بحارس المرمى محمد أبوجبل والمهاجم مصطفى محمد، واعتبرهما من أبرز نجوم المنتخب في البطولة، أنهما لا يتحملان مسئولية الهزيمة.

وانتقد دور اتحاد الكرة المصرية في إدارة شئون كرة القدم، وقال إنه لا يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لتحضير المنتخب بشكل جيد للبطولة، كما ذكر أن منتخب مصر لم يفز بكأس الأمم الإفريقية منذ 14 عامًا، وأن آخر مرة فاز بها كانت في عهد المدير الفني حسن شحاتة.