"خامة رديئة".. خيرى رمضان يتحدث عن أزمة قميص منتخب مصر (فيديو)

تحدث الإعلامي خيري رمضان، عن هزيمة المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو في الدور الـ16 ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية، معلقًا على قميص منتخب مصر في البطولة: "لاحظتوا إن اللاعبين كانوا معصورين مياه؟".

وأشار رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري"، المُذاع على قناة المحور، إلى حديث زميله الإعلامي إبراهيم فايق، بالأمس، والذي أكد بمعلومات حصل عليها أن خامة قميص منتخب مصر من مادة رديئة، ولا تحتوي على الطبقات التي تمنع عرق اللاعبين أثناء خضوعهم المباريات.

وعلّق على أطقم الملابس التي سافرت بها بعثة المنتخب المصري، ووصفها بـ"الحلزونية المخططة"، وتساءل عن مصدرها، قائلًا: "جايبينها منين.. من الوكالة؟"، وأوضح أن هذه الملابس لا تليق باسم منتخب مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها ذلك الأمر.