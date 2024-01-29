ماذا قالت الصحف العالمية والإفريقية عن خروج مصر من "كان" 2023؟

سلطت الصحف العالمية والإفريقية الضوء على خروج منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية على يد الكونغو الديمقراطية.

وودّع منتخب مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16، مساء أمس الأحد، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وظهر منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بأداء متواضع وهزيل للغاية، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، واكتفى بثلاثة تعادلات، ثم تعادل مجددًا مع الكونغو، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقاء.

في المقابل، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع غينيا، الذي تأهل أيضًا عقب الفوز على غينيا الاستوائية بهدف نظيف.

ماذا قالت الصحف العالمية عن خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا؟

ونرصد لكم تعليق الصحف العالمية والإفريقية على توديع منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك على النحو التالي:

صحيفة "The Sun" البريطانية

وكانت البداية مع صحيفة "صن" البريطانية، التي عنونت "حلم محمد صلاح انتهى"، مُضيفة: "حارس الكونغو الديمقراطية يسجل الركلة الأخيرة في مرمى منتخب مصر، ويُطيح به من أمم إفريقيا".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "الفهود تتأهل إلى دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا، بعد إخفاق أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، وفي غياب محمد صلاح، نجم ليفربول".

صحيفة "The Sun" البريطانية

صحيفة "Mirror"

واتفقت صحيفة "ميرور" البريطانية مع نظيرتها السابقة في العنوان ذاته، إذ عنونت "آمال محمد صلاح تنتهي في كأس أمم إفريقيا".

وأضافت الصحيفة:"محمد صلاح، نجم ليفربول، لن ينضم مجددًا إلى مصر، بعد الهزيمة المفاجئة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح".

صحيفة "Mirror"

صحيفة "Daily mail"

أما صحيفة "ديلي ميل" فقد عنونت "انتهاء حلم محمد صلاح"، مُضيفة: "أحلام محمد صلاح، نجم ليفربول، تتبخر بعد توديع منتخب بلاده مصر من كأس أمم إفريقيا".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "محمد صلاح شاهد المباراة من المنزل، ولكن الكونغو الديمقراطية تفوز على مصر بركلات الترجيح".

صحيفة "Daily mail"

صحيفة " The Athletic"

فيما خرجت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، بعنوان "مصر في حسرة"، مُضيفة: "منتخب مصر يخرج من كأس أمم إفريقيا؛ بسبب إخفاق الحارس محمد أبو جبل لركلة الجزاء الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية".

صحيفة " The Athletic"

صحيفة "The Standard"

وسارت صحيفة "The Standard" البريطانية على النهج ذاته، إذ عنونت "الفراعنة بلا أنياب"، مُضيفة: "منتخب مصر يفشل في الهجوم مجددًا، ويوّدع أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية".

صحيفة "The Standard"

شبكة "ESPN"

من جانبها، أشارت شبكة "ESPN" إلى خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية على يد الكونغو، وكتبت: "محمد أبو جبل يتسبب في خروج منتخب مصر بإضاعته الركلة الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية".

تعليق الصحف الإفريقية على خسارة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

صحيفة "The Citizen" التنزانية

في المقابل، كتبت صحيفة "The Citizen" التنزانية في تقريرها: "الكونغو الديمقراطية تُطيح بمنتخب مصر من أمم إفريقيا".

وأضافت الصحيفة: "منتخب مصر يوّدع أمم إفريقيا بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في مباراة شهدت غياب محمد صلاح ومحمد الشناوي".

صحيفة "The Citizen" التنزانية

صحيفة "The Independent"

كذلك صحيفة "The Independent" بنسختيها البريطانية والأوغندية، أشارت إلى خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتبت الصحيفة: "الكونغو الديمقراطية تتأهل إلى دور ربع النهائي بركلات الترجيح، في مباراة درامية أمام منتخب مصر".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "منتخب مصر يفشل للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ، من التأهل للدور ربع النهائي من أمم إفريقيا".

صحيفة "The Independent" بنسختها البريطانية

صحيفة "Pulse Sports" النيجيرية

ولم تختلف صحيفة "Pulse Sports" النيجيرية عن البقية، إذ عنونت "مصر تغادر كأس أمم إفريقيا"، مُضيفة: "منتخب مصر يسقط أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مباراة درامية شهدت غياب محمد صلاح، وطرد أحد لاعبي الفراعنة".