شريف إكرامى يُهاجم إدارة الكرة فى مصر.. ويكشف سر خروج المنتخب من أمم إفريقيا

علّق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، على توديع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية على يد الكونغو الديمقراطية.

وودّع منتخب مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16، مساء أمس الأحد، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وظهر منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بأداء متواضع وهزيل للغاية، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، واكتفى بثلاثة تعادلات، ثم تعادل مجددًا مع الكونغو، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقاء.

شريف إكرامي يُعلّق على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "13 سنة مرت على آخر تتويج لمنتخب مصر، 5 سنوات مرت على إخفاق روسيا 2018، هل تقدمنا خطوة.. هل تغير شيء؟".

وأضاف:" كرة القدم اللعبة التي يحترم صناعتها العالم إلا مصر، حتى الدول الإفريقية الأقل شأنا باتت تسبقنا بمسافات".

وتساءل: "متى سنستوعب مدى تأخرنا؟ متى سنستوعب أن العيب الأساسي والخلل العميق أساسه الفكر، أساسه الإدارة، أساسه الثقافة الرياضية نفسها؟".

وأكد: "تغيير المدربين أو اللاعبين ليس إلا استبدال قشرة لأساس ضعيف، أساس لا يصلح.. الهروب من الحقيقة لن يغير قبحها، وتأكدوا أن العند والكبر سيزيدها قبحًا".

وواصل: "استعدوا لسماع صيحات التغيير ونداء الإقالات، وأصوات النقد والسخرية الذي سيؤدي في النهاية إلى لا شيء، استعدوا لسماع نفس الآراء ونفس الاقتراحات التي ستقودنا للخلف أكثر وبسرعة أكبر".

وواصل: "للأسف مستوى الكرة المصرية متناسب جدًا مع مستوي صناعتها ومستوى إدارتها، فنحن لا نتغير أبدًا عن قناعة، نتغير عندما نيأس.. نتغير رغمًا عنا".

واختتم شريف إكرامي حديثه: "كلاعب ينتمي لهذا المجال، أعتذر أولًا لكرة القدم.. وأعتذر لشعب مصر الذي يعشق الكرة الذي فقد الثقة في كرة بلده".