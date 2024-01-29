مواجهة متكافئة بين الرأس الأخضر وموريتانيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر، في السابعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان، في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وتعد مواجهة اليوم متكافئة، خاصة بعد أن الأداء والنتائج المتميزة التي قدمها الفريقان في دور المجموعات، واللذين كانا بمثابة مفاجأة تلك النسخة.

منتخب الرأس الأخضر يتجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة

وتعد هذه المرة الثالثة، التي يتجاوز فيها منتخب الرأس الأخضر، دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وذلك بعد وصوله إلى الأدوار الإقصائية في نسختي عامي 2013، و2021. بينما تعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطي فيها المنتخب الموريتاني، دور المجموعات متأهلا إلى أدوار خروج المغلوب، ثالث مشاركاته بالعرس القاري الكبير.

وتأهل المنتخب الملقب بـ"القروش الزرقاء"، إلى ثمن النهائي، بعد أن حل في صدارة مجموعته، برصيد 7 نقاط، بالفوز على كل من غانا، بهدفين مقابل هدف، ثم على موزمبيق بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع مصر، بهدفين لمثلهما.

بينما بلغ منتخب "المرابطون"، الدور ذاته، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو (1-0)، وأنجولا (3-2)، قبل أن يحقق الفوز على الجزائر (1-0)، في الجولة الثالثة.

أوسيعتمد منتخب الرأس الأخضر، بقيادة مدربه بوبيستا، على جهود وقدرات عدد من نجومه البارزين، أمثال جاري رودريجز، مهاجم أنقرة جوجو التركي، ورايان ميدينز، مهاجم فاتح قرة جمرك التركي، وبيبي مهاجم رايو فايوكانو، وثنائي الوسط باتريك أندرادي، وجاميرو مونتيرو، إلى جانب الحارس المخضرم فوزينيا.

بينما سيعول المنتخب الموريتاني، بقيادة مدربه القُمري أمير عبدو، على جهود وقدرات ثنائي الهجوم أبوبكر كامارا، لاعب الجزيرة الإماراتي، وأبوبكر كويتا، مهاجم سانت ترويدن البلجيكي، وأوماري جاساما، لاعب وسط شاتورو الفرنسي، إلى جانب محمد دالاهي، مدافع نادي الحدود العراقي، وصاحب الهدف التاريخي في شباك الجزائر، في لقاء الجولة الثالثة.