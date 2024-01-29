اتجاه داخل اتحاد الكرة لتوجيه الشكر إلى فيتوريا بعد وداع أمم أفريقيا

يسود اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، لتوجيه الشكر إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك حالة غضب شديدة من جانب أعضاء اتحاد الكرة بعد الخروج المبكر والأداء الضعيف للفريق.

ويفكر مسؤولو اتحاد الكرة في إعلان إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

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ركلات الترجيح تقود الكونغو الديمقراطية لدور الثمانية بأمم أفريقيا على حساب مصر

وودع منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من دور الـ16، عقب خسارته 7 / 8 بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية مساء الأحد.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر ميشاك إيليا بالتسجيل لمصلحة الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 37، غير أن مصطفى محمد سرعان ما أدرك التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي، ويرفع رصيده التهديفي في المسابقة الحالية إلى 4 أهداف.



واضطر منتخب مصر، الذي غاب عنه قائده محمد صلاح وحارس مرماه الأساسي محمد الشناوي وإمام عاشور للإصابة، للعب بعشرة لاعبين عقب طرد محمد حمدي في الدقيقة 106 إثر حصوله على الإنذار الثاني.



ورغم النقص العددي والغيابات في الصفوف، حافظ منتخب مصر على نتيجة التعادل حتى نهاية الشوطين الإضافيين، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي تأهل لدور الثمانية لملاقاة منتخب غينيا يوم الجمعة القادم على ملعب (الحسن واتارا).



وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخرج خلالها منتخب مصر، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، من دور الـ16 خلال النسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة، بعدما خرج من المسابقة من الدور ذاته بنسخة المسابقة عام 2019.



وأصبح المنتخب المصري ثالث فريق عربي يودع أمم أفريقيا 2023 بعد منتخبي تونس والجزائر، اللذين خرجا من المسابقة في مرحلة المجموعات.



ورغم تأهل المنتخبين للأدوار الإقصائية في البطولة، فإنهما عجزا عن تحقيق أي انتصار خلال مسيرتهما في مرحلة المجموعات، بعدما تعادلا في جميع مبارياتهما الثلاث.



وتعادل منتخب مصر، وصيف المجموعة الثانية 2 / 2 مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، فيما تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية، وصيف المجموعة السادسة، 1 / 1 مع زامبيا والمغرب، وبدون أهداف مع تنزانيا.



وكان هذا هو اللقاء الخامس بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث شهدت المباريات السابقة 3 انتصارات لـ(الفراعنة)، مقابل فوز وحيد للمنتخب الملقب بـ(الفهود)، الذي توج بالبطولة عامي 1968 و1974.