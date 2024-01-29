كشف المستور.. روى فيتوريا يحصل على 118 مليون جنيه فى 20 شهرًا والمحصلة "صفر"

ودع منتخب مصر بطولة الأمم الإفريقية من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بعدما قدم أحفاد الفراعنة وأكثر منتخبات القارة السمراء تتويجا باللقب، واحدة من أسوأ المشاركات منذ عام 1992.

وتُشير أصابع لاتهام إلى أن البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، هو السبب الأول فيما آلت إليه النتائج، حيث لم يقدم المنتخب أداءً أو نتائج مقنعة في المباريات التي خاضها خلال مشواره في البطولة، والذي انتهى سريعًا بالخروج من دور الـ16 على يد الكونغو.

واكتفى منتخب مصر بتحقيق التعادل فى مبارياته الثلاث بدور المجموعات وجمع 3 نقاط أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وصعد بها كثانى المجموعة بعدما قدم منتخب موزمبيق هدية العمر للفراعنة بانتزاع التعادل فى الوقت بدل الضائع من غانا، ليصعد الفراعنة ويودع غانا وموزمبيق البطولة.

الإطاحة بإيهاب جلال وتعيين فيتوريا

تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالى روى فيتوريا في يوليو 2022، خلفا لإيهاب جلال، الذي تمت إقالته بعد الخساراة أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الحالية.

وحصل روى فيتوريا على أعلى راتب شهرى لمدير فنى أجنبى أو مصرى للموافقة على تدريب منتخب مصر، وجاء التعاقد لمدة 4 سنوات، من 2022 حتى 2026، وكان الهدف تكوين منتخب قوى يستطيع المنافسة في بطولة إفريقيا الحالية، بغض النظر عن الفوز باللقب، والصعود لمونديال 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

المدرب البرتغالي يحصل على ملايين الجنيهات والمحصلة صفر

واتفق حازم أمام، عضو اتحاد الكرة، مع فيتوريا على تقاضى 200 ألف دولار شهريًا، ووضع شرط جزائي في العقد يتيح الحصول على 3 شهور من الراتب في حال قيام الطرف الثاني بفسخ العقد.

وحصل روي فيتوريا خلال ما يقرب من 20 شهرًا، هي الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب، على نحو 118 مليون جنيه (3 ملايين و800 ألف دولار)، في حين ظهر منتخب مصر بشكل سيئ، والنتائج كانت كارثية، ولم يحقق أي فوز في البطولة القارية، وهو ما لم يحدث منذ الخسارة 1992.