رغم التأهل.. أسوأ نتائج للفراعنة في دور المجموعات منذ 32 عاما

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تأهل كأول المجموعة برصيد 7 نقاط.

وينتظر المنتخب الوطني صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، لمواجهته فى العاشرة من مساء الأحد القادم بدور الـ 16.

أسوأ نتائج للفراعنة في دور المجموعات منذ 1992

ورغم تأهل منتخب مصر للدور التالي في البطولة الأفريقية، دون خسارة أي مباراة، إلا أن نتائج المنتخب في دور المجموعات تعد الأسوأ في نهائيات الأمم الأفريقية منذ بطولة 1992 بالسنغال.

ففى بطولة السنغال 1992 تلقى منتخب مصر الخسارة في مباراتيه بدور المجموعات أمام زامبيا وغانا وغادر البطولة من الدور الأول دون تحقيق نقطة واحدة، علما بأن عدد منتخبات المجموعة حينذاك 3 فقط.

وبالرغم من أن منتخب مصر قد حقق 3 نقاط فقط في بطولة 1994 التى أقيمت فى تونس، إلا أن مجموعته كانت تضم منتخبين آخرين إلى جواره، ويومها تصدر الفراعنة المجموعة بالفوز على الجابون والخساراة أمام نيجيريا.

ومنذ بطولة 1994 لم يحقق الفراعنة أقل من 3 نقاط في دور المجموعات، إذ حقق منتخب مصر 6 نقاط فى بطولة 1996 بجنوب أفريقيا، وتصدر وقتها المنتخب قمة المجموعة، وفي نسخة 1998 ببوركينا فاسو جمع المنتخب ست نقاط في مجموعته وصعد وصيفا لمنتخب المغرب، ونجح الفراعنة فى تحقيق لقب البطولة في النهاية.

وفى بطولة 2000، حقق منتخب مصر العلامة الكاملة في مجموعته التي ضمت السنغال وبوركينا فاسو وتوجو وصعد متصدرا للمجموعة، وفي نسخة 2002، جمع المنتخب 6 نقاط فى مجموعته التى ضمت السنغال وتونس وزامبيا، وتأهل المنتخب كثانى المجموعة خلف السنغال الذي جمع سبع نقاط.

ورغم توديع منتخب مصر بطولة 2004 بتونس من الدور الأول إلا أنه جمع 4 نقاط في دور المجموعات، وحل ثالثا في المجموعة خلف الكاميرون الأول برصيد 5 نقاط والجزائر الثاني برصيد 4 نقاط، وتأهل محاربو الصحراء بفارق الأهداف عن الفراعنة.

وجمع المنتخب 7 نقاط في مجموعته ببطولة 2006 بالقاهرة وتأهل كأول المجموعة، وفي 2008 بغانا تأهل المنتخب كأول المجموعة بعدما جمع 7 نقاط، وفي 2010 بأنجولا جمع منتخب مصر 9 نقاط العلامة الكاملة، وتأهل كأول المجموعة.

وبعد الغياب عن المشاركة في بطولات 2012 و2013 و2015، عاد المنتخب في 2017 وتأهل كأول المجموعة برصيد 7 نقاط، وحقق العلامة الكاملة في بطولة 2019 بالقاهرة، وأخيرا في بطولة 2021، جمع المنتخب 6 نقاط وتأهل كوصيف للمجموعة خلف نيجيريا، التي حققت العلامة الكاملة في المجموعة.