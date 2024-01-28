الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية وموعد المباراة والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما تبحث عنه جماهير كرة القدم المصرية، والتى تمنى النفس بفوز منتخب الساجدين، لمواصلة مشوار البطولة الإفريقية، والمنافسة على اللقب.

يعتبر منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز ببطولة الامم الافريقية، حيث حقق الفراعنة اللقب سبع مرات، كان أخرها الفوز ببطولة انجولا 2010، ومنذ ذلك التاريخ صعد الفراعنة للمباراة النهائية مرتين 2017 و2021، ولكن استعصت البطولة على منتخب مصر.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

يلتقى منتخب مصر مع نظيره الكونغو الديمقراطية، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد 28ـ1ـ2024، على ستاد لاورينت بوكو فى مباراة دور الـ16 ببطولة الأمم الافريقية التى تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادى عشر من فبراير القادم.

وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بعدما حقق المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وهو نفس عدد النقاط الذى تأهل به منتخب الكونغو الديمقراطية من المجموعة السادسة فى المركز الثانى.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس مباراة مصر والكونغو على الهواء مباشرًا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة، وتنقل المباراة عبر قنوات

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max 

beIN Sports HD 3 Max 

ويعلق على المباراة المصرى على محمد على.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية

استقر البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مباراة الكونغو الديمقراطية، ومن المنتظر أن يجرى فيتوريا عدة تغييرات اجبارية على التشكيل نظرا لغياب عدد من اللاعبين عن مباراة اليوم، يأتى على رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوى للاصابة وإمام عاشور للاصابة بارتجاج فى المخاثناء تحضيرات المنتخب لمباراة الكونغو.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية

محمد أبوجبل فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازى وأحمد فتوح فى الدفاع

مروان عطية وحمدى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه أو الننى فى وسط الملعب

أحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

 

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تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

التقى المنتخبين المصرى والكونغولى فى 12 مباراة قبل مباراة الليلة، منهم 8 مباريات رسمية، و4 مباريات ودية.

حقق منتخب مصر الفوز على الكونغو فى 8 مباريات، فيما حقق الكونغو الفوز فى مباراة واحدة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين المنتخبين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية القنوات الناقلة بطولة الأمم الإفريقية دور الـ16 ببطولة الأمم الافريقية تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

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