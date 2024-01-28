عاجل| مباراة مصر والكونغو.. كيف يعوض فيتوريا غياب إمام عاشور؟

سيفتقد منتخب مصر لواحد من أبرز لاعبيه من جديد في بطولة كأس أمم إفريقيا، عندما يواجه نظيره الكونغو الديمقراطية مساء اليوم في ثمن نهائي البطولة.

وسيغيب إمام عاشور لاعب وسط الملعب، بعد تعرضه لارتجاج في المخ في تدريبات الفراعنة، عن لقاء الكونغو ليفقد فيتوريا عنصرا أساسيا جديدا في تشكيلته بالبطولة بعد إصابة محمد الشناوي ومحمد صلاح.

وسيكون فيتوريا أمام العديد من الحلول لتعويض غياب عاشور عن تشكيل المنتخب أمام الكونغو، “الدستور” يستعرض أبرزها في التقرير التالي..

محمد النني

الحل الأول لدى فيتوريا والمنطقي هو تبديل لاعب بلاعب حيث من المتوقع أن يبدأ النني بجوار حمدي فتحي ومروان عطية على أن يأخذ حرية في الهجوم مثل إمام.

لكن هنا يأتي دور النني في الملعب هل سيلعب في الوسط من جهة اليمين أو اليسار كما يلعب إمام، لكن النني يجيد أفضل اللعب كرقم 8 يميل لليمين وحينها سيتوجب على حمدي فتحي اللعب على اليسار.

أحمد سيد زيزو

الحل الثاني هو مشاركة أحمد سيد زيزو بدلًا من إمام عاشور في الوسط، والإبقاء على النني على مقاعد البدلا على أن يشارك تريزيجيه في مركز الجناح اليمين بدلًا من الغائب محمد صلاح.

وقد يكون زيزو حل عملي حيث يلعب دائمًا مع فيتوريا في هذا المركز بجانب مشاركته من قبل مع الزمالك بنفس الدور أيضًا.

حمادة ولاشين

حل آخر وبعيد هو مشاركة محمود حمادة أو مهند لاشين في وسط الملعب بدلًا من إمام عاشور وإعطاء الحرية لحمدي فتحي أكثر.

وقد يكون هذا الحل الأبعد في تشكيل فيتوريا، نظرًا لابتعاد الثنائي عن المشاركة منذ بداية البطولة حيث لم يشارك أي لاعب منهم في أي دقيقة.

موعد مباراة مصر والكونغو في الأمم الإفريقية 2024

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 ليكون موعد مباراة مصر والكونغو في الأمم الإفريقية 2024 حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكه المكرمة والساعة الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الافريقية.

يذكر أن منتخب مصر يسعى لحسم البطولة وإحراز اللقب ليكون أكثر المنتخبات حصولا على الكأس في تاريخ البطولة حيث توج سابقا 7 مرات في عام ( 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010) فيما حصل على وصافة البطولة 3 مرات وذلك خلال عام (1962، 2017، 2021).