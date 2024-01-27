عاجل.. فيتوريا يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

وضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، 3 سيناريوهات لحل أزمة غياب إمام عاشور عن تشكيل المنتخب الوطني في مواجهة الكونغو الديمقراطية، المقرر لها غدا الأحد، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره الكونغولي، غدا الأحد، بحثا عن الفوز والتأهل للدور التالي للاستمرار في البطولة حتى أبعد نقطة ممكنة.

ويغيب إمام عاشور عن مباراة الكونغو وفقا للبروتوكول المعمول به فى مثل هذه الإصابات من قبل "فيفا"، برغم استقرار حالة اللاعب بعد إصابته بارتجاج فى المخ على خلفية سقوطه على الأرض في تدريبات الفراعنة.

3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور

ووضع فيتوريا 3 سيناريوهات لتعويض غياب عاشور عن تشكيلة الفراعنة في مباراة الغد.

السيناريو الأول: إعادة محمد النني للتشكيلة الأساسية للعب بجوار مروان عطية وحمدي فتحي، وإن كان هذا السيناريو سيواجه بهجوم من جانب المحللين الذين هاجموا فيتوريا بسبب اعتماده على النني في مباراتي موزمبيق وغانا بالرغم من عدم جاهزيته الكاملة.

السيناريو الثاني: وهو الأقرب للتنفيذ، بإشراك محمود حسن تريزيجيه في منتصف الملعب مع حمدي فتحي ومروان عطية، مع الإبقاء على عمر مرموش في نفس مركزه كجناح أيسر، على أن يكون هناك تبادل في المراكز والمهام بين تريزيجيه ومرموش وفقا لظروف المباراة.

السيناريو الثالث: وهو الذي ناقشه فيتوريا مع مساعديه، ويعتمد على تغيير بسيط في الطريقة، بقلب مثلث الوسط ليلعب بالثنائي حمدي فتحي ومروان عطية ومن أمامهما محمود كهربا لاعب وسط متقدم وصانع ألعاب في نفس الوقت، وإن كان هذا السيناريو فيه مخاطرة، في ظل النزعة الهجومية التى يتميز بها "كهربا" على حساب الشق الدفاعي.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى دور الـ16

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء غد الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، علما بأن الفائز في هذه المواجهة سيواجه الفائز من مباراة غينيا وغينيا الاستوائية في مباراة الدور ربع النهائي المقرر لها الجمعة المقبل.