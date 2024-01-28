الشباب السعودى فى مفاوضات متقدمة مع دى خيا لضمه خلال يناير

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الشباب السعودي، في مفاوضات لضم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.

وأصبح دي خيا متاحًا بالمجان منذ رحيله عن مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، بعدما قضى 12 عامًا في "أولد ترافورد".

ولم يجد الحارس الإسباني أي نادِ جديد للانتقال إلى صفوفه، رغم تلقيه العديد من العروض، حسبما أفادت تقارير صحفية مختلفة سابقة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، إن ديفيد دي خيا، يجري محادثات للانضمام إلى نادي الشباب السعودي.

وأضاف التقرير، أن ضم دي خيا سيكون بمثابة أحدث انتقال للشباب الذين وقعوا مع إيفان راكيتيتش من إشبيلية، كما أنهم يفكرون في جناح تشيلسي حكيم زياش المعار إلى جلطة سراي.

ولعب دي خيا 545 مباراة مع مانشستر يونايتد بمختلف البطولات، وفاز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 25 مباراة.

وحصل دي خيا على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 16 لقاء.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها دي خيا بجائزة القفاز الذهبي، بعد موسم 2017/ 2018.

صاحب الـ32 عامًا لعب موسمه الـ12 مع اليونايتد منذ انضمامه في 2011 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويحتل الشباب حاليًّا المركز الـ11 في الدوري السعودي، بعد أن فاز مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات في الدوري قبل العطلة الشتوية.