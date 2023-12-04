بعد إصابة بوب.. عائق وحيد أمام انضمام دي خيا لنيوكاسل

يفكر نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي في التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.

ورحل دي خيا عن صفوف مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده ومازال لاعبًا حرًا بدون نادٍ حتى الآن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن إدارة نيوكاسل يونايتد تفكر في التحرك من أجل ضم دي خيا في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليحل محل نيك بوب، حارس مرمى الفريق والذي تعرض للإصابة في الكتف.

وأفادت الصحيفة أن نيك بوب سيغيب عن المشاركة مع نيوكاسل لمدة 4 أشهر بعد إصابته في الكتف أثناء مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة بالدوري.

وذكرت ديلي ميل أن شرط إدارة نيوكاسل الوحيد من أجل التعاقد مع دي خيا هو موافقة الأخير على تخفيض راتبه.

ديفيد دي خيا كان يتقاضى 375 ألف جنيه استرليني راتبًا أسبوعيًا في آخر عقد له مع مانشستر يونايتد، وهو ما سيمثل عقبة في مسألة انضمامه لنيوكاسل في حالة اصراره على تقاضي نفس الراتب.

وبدأ ديفيد دي خيا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي أتلتيكو مدريد وصعد من فريق تحت 17 عامًا لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2007، ثم صعد لفريق الرديف في صيف 2008 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في الصيف التالي وقضى موسمين مع النادي قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في صيف عام 2011.

ولعب دي خيا 664 مباراة طوال مسيرته وخرج بشباك نظيفة في 223 مباراة وسكنت شباكه 740 هدفًا.