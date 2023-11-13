الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: "نيفيز" يرحب بالرحيل إلى نيوكاسل و"كاسيميرو" بديله في الهلال

نيفيز
نيفيز

قال الصحفي الإنجليزي “بين جاكوب”، إن البرتغالي روبن نيفيز نجم نادي الهلال السعودي، منفتح على العودة للدوري الإنجليزي في يناير المقبل.

وأفاد “جاكوب” عبر حسابه بمنصة “إكس"، أن روبن نيفيز منفتح على الانتقال على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأوضح، أن البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يكون بديلًا له في الهلال.

“نيفيز” لعب هذا الموسم مع الهلال 23 لقاء في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف.

 نيفيز انتقل الصيف الماضى إلى الهلال فى صفقة قياسية بحوالى 50 مليون يورو

وانتقل “نيفيز” الصيف الماضي، من وولفرهامبتون إلى الهلال في صفقة قياسية بلغت قرابة الـ 50 مليون يورو، ولعب نيفيز مع الهلال هذا الموسم والذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في تشكيل الزعيم 19 لقاء وسجل هدفين.

ساندرو تونالي انضم لصفوف نيوكاسل يونايتد مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي ميلان الإيطالي في صفقة كلفت النادي الانجليزي 70 مليون يورو.
كاسيميرو على رادار الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكره موقع "90min"، فإن الدوري السعودي أبدى رغبته في الحصول على خدمات كاسيميرو في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأفاد التقرير، أنه من المحتمل أن يتلقى كاسيميرو عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن هوية النادي.

وأشار إلى احتمالية موافقة مسئولي مانشستر يونايتد على رحيل كاسيميرو، والاستفادة منه ماديًا، رغم أنه من المقرر انتهاء عقده في يونيو 2026، مع وجود خيار تفعيل موسم إضافي.

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