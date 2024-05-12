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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب.. خطوة نحو تطوير الحى العتيق

افتتاح مسجد السيدة
افتتاح مسجد السيدة زينب

شهد اليوم، افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان البهرة السلطان مفضل سيف الدين، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير محيط المسجد وتحويله إلى متنزه ديني سياحي يليق بمكانة آل بيت رسول الله.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعويض قاطني محيط السيدة زينب وتطوير المنطقة بما يليق بمكانتها، وذلك على غرار ما تم في محيط مسجد الإمام الحسين وشارع المعز.

تفاصيل خطة التطوير

تطوير شارع بورسعيد:

رفع مقلب القمامة الكبير واستبداله بأنشطة مشابهة لشارع خان الخليلي، وتخصيص سيارات كهربائية لنقل الزوار من محطة المترو إلى المسجد، وتوحيد طلاء العقارات المجاورة للمسجد.

تحويل المنطقة لمتنزه ديني سياحي

إنشاء حدائق ومناطق خضراء، وتخصيص أماكن لبيع مستلزمات الزوار والمصلين، وتوفير أماكن لبيع المأكولات والمشروبات.

أهمية المشروع

ويسهم المشروع في تحسين المظهر الحضاري لمنطقة السيدة زينب، ويوفر بيئة مناسبة للزوار من داخل مصر وخارجها، ويعزز مكانة مصر كمركز للسياحة الدينية.

الجدول الزمني

تم البدء بالفعل في تطوير شارع بورسعيد، ويجرى العمل على تحويل المنطقة لمتنزه ديني سياحي، ويتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الفترة المقبلة.

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