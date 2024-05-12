الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

محطات من حياة السيدة زينب "أم العواجز" فى مصر

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب بعد التطوير

أم العواجز، السيدة زينب، حفيدة النبي محمد، ابنة الأكرمين، فاطمة الزهراء والإمام علي ابن أبي طالب، والتي استجارت بأرض مصر وأهلها فوجدت الدار والأمان.

 

محطات من حياة السيدة زينب "أم العواجز" فى مصر

 

أم العواجز السيد زينب، رئيسة الديوان وصاحبة الشورى، مضرب الأمثال في حسن الخلق والخلقة والبلاغة والكرم. كان لها موقف بطولي بعد استشهاد الحسين في موقعة كربلاء والحفاظ على آل البيت ونسلهم الشريف.

كذلك بعد رجوعها  إلى المدنية المنورة اختارت أن تأتي إلى مصر لتكون لها بيتا وملجأ وملاذا، هي “ستنا” السيدة زينب، والتي يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجدها اليوم بعد التطوير.

 

السيدة زينب المجاهدة فى سبيل الله

 

السيدة زينب، عقيلة بني هاشم التي جمعت بين الحكمة والشجاعة والعلم والقيادة. أبوها علي ابن أبي طالب وهو باب مدينة العلم، فأسست الحلقات العلمية للنساء لتعلمهن أمور دينهن.

 

كانت السيدة زينب نعم السند والعون لأخيها الحسين في حياته وفي جهاده، فعندما أراد أن يخلص المسلمين من ظلم بني أمية وطغيانهم، خرجت مجاهدة في سبيل الله بجواره.

 

ولدت السيدة زينب في السنة السادسة من الهجرة، ولما بلغت مبلغ النساء خطبها ابن عمها عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. يشهد بعلمها وتبحرها في العلوم، وكانت تعقد مجالس التفسير وبيان معاني القرآن للنساء.

 

وتذكر الدكتورة عائشة عبدالرحمن، في كتابها “السيدة زينب عقيلة بني هاشم”، كيف أن المؤرخين أبدوا إعجابهم بموقفها من يزيد بن معاوية قاتل شقيقها الحسين حفيد الرسول. روى الجاحظ في كتابه “البيان والتبيين” عن السيدة زينب: "دخلت الكوفة بعد مقتل الحسين، فلم أر خفرة أنطق منها، كأنما تنزع عن لسان أمير المؤمنين، علي ابن أبي طالب.

 

وهكذا اجتمع لها ما لم يجتمع لسواها من نساء جيلها، فكانت عقيلة بني هاشم وغلب عليها اللقب، فكان يقال “العقيلة” فيعرف أنها هي، ويعتز أبناؤها بهذا فيعرفون ببني العقيلة. 

 

السيدة زينب بطلة كربلاء

 

عقب خروج الإمام الحسين من المدينة قاصدا الكوفة استجابة لدعوة أهلها، ورفض الحسين بيعة يزيد بن معاوية ووداعه لأهله في المدينة، تدور رحي الحرب بين الحسين وأشياعه من جهة ويزيد وجيشه من جهة أخرى.

 

إلا أن أهل الكوفة وبعد أن تحرك موكب الحسين واصلا إلى كربلاء تخلوا عنه وتركوه نهبا لجيش يزيد، وكان أن رمى عمرو بن سعد بن أبي وقاص الحسين بأول السهام فسقط شهيدا.

 

وتنقل “بنت الشاطئ” أو عائشة عبد الرحمن المشهد الحزين: “وأطبق على كربلاء صمت ثقيل مرهق، مزقته صيحة تنبعث من فسطاط الحسين، وإذا بامرأة تصرخ من أعماق قلب متصدع: ”واثكلاه، واحزناه، ليت الموت أعدمني الحياة، يا حسيناه، يا سيداه، يا بقية أهل ببيتاه، استقتلت ويئست من الحياة؟ اليوم مات رسول الله، وأمي فاطمة الزهراء، وأبي علي، وأخي الحسن، يا بقية الماضين وثمال الباقين".

 

وراحت السيدة زينب ترسل عينيها في جمود شاردة إلى الظلام المخيم على الصحراء، فإذا ارتد إليها وعيها قامت فطافت بمضاجع بنيها وإخوتها تتزود لفراق طويل.

 

بعد استشهاد الحسين وعدد كبير من آل بيت النبي بكربلاء، عادت السيدة زينب إلى المدينة وبقيت فيها لفترة قصيرة، لترحل بعدها إلى مصر، تعيش فيها حتى تقضي نحبها وتدفن في ثراها الطيب الطاهر.  

السيدة زينب الإمام الحسين الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مسجد السيدة زينب يزيد بن معاوية معركة كربلاء آل البيت في مصر السيدة فاطمة الزهراء

مواد متعلقة

هناء متولي تبوح بأسرار "ظريفة" بطلة روايتها "يوم آخر للقتل"

السيد نجم: جائزة فلسطين تُكرم الإبداع من كل أنحاء العالم

الأكثر قراءة

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

الرئيس السيسى يصدر توجيهًا عاجلًا خلال افتتاح مسجد السيدة زينب

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

معلومات لا تعرفها عن مسجد السيدة زينب.. أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"