موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، غدًا الثلاثاء، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، رغم توديع المنتخب الوطني منافسات المسابقة.

وأبرز مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، غدًا الثلاثاء، مباراتي المغرب و جنوب إفريقيا، ومالي و بوركينا فاسو.

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غدًا

وتأتي موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، غدًا الثلاثاء، على النحو التالي:

- مباراة مالي ضد بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في كوت ديفوار.

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد منح دولة المغرب شرف استضافة النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

تُذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD Max بشكل حصري.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023

• تردد قناة beIN Sports MAX 1

التردد: 12604 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX 2

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX 3

التردد: 11013 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500