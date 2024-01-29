التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

انتهى الوقت الإضافي من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم أفريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

تقدم الفريق الكونغولي في الدقيقة 37 عن طريق ميشياك إيليا وأدرك مصطفى محمد التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

أحداث الشوط الأول

منتخب الكونغو الديمقراطية أهدر فرصة خطيرة بعد انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ميسشياك إليا لكنه سدد بعيدا عن المرمى بدلا من التمرير لباكامبو غير المراقب.

حمدي فتحي أرسل رأسية بعيدة عن المرمى في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من محمد هاني.

أحمد حجازي أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مروان عطية إلى حجازي غير المراقب لكنه سدد الرأسية فوق العارضة.

فرصة أخرى لمنتخب مصر بعد عرضية أرضية قوية من النني لكن مصطفى محمد فشل في السيطرة عليها.

في الدقيقة 20 فرصة خطيرة من المنتخب الكونغولي بعد تسديدة من بونجوندا على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة.

حمدي فتحي أنقذ مرمى المنتخب من هجمة خطيرة بعد تدخل مميز ليحرم ميسشياك إليا من تسجيل التقدم في الدقيقة 23.

منتخب الكونغو سجل هدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق ميسشياك إيليا بعد عرضية من ويسا حولها إيليا برأسه في المرمى.

واعترض لاعبو منتخب مصر مطالبين بالحصول على رمية تماس لكن الحكم احتسب الهدف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 43 بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة ضرب أحمد حجازي بدون كرة.

وسدد مصطفى محمد ركلة الجزاء بنجاح في أقصى الزاوية اليمنى.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر أجرى تبديلًا اضطراريا بنزول محمد حمدي بدلا من أحمد فتوح بسبب الإصابة.

ركلة ركنية للكونغو على يسار مرمى مصر، نفذها أرثر ماسواكو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

فرصة خطيرة لصالح الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 52 بعد عرضية من إيليا إلى باكامبو الذي سدد بجوار القائم.

رأسية قوية من مبيمبا في الدقيقة 54 بعيدة عن مرمى أبو جبل.

تسديدة من زيزو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 لكن الحارس تصدى لها.

فرصة خطيرة من ويسا في الدقيقة 61 ومطالبات من لاعبي الكونغو بركلة جزاء.

تسديدة من مروان عطية في الدقيقة 63 في يد الحارس.

ركلة ركنية للكونغو على يسار مرمى منتخب مصر، نفذها أرثر ماسواكو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد أبو جبل إلى ركلة ركنية جديدة.

ركلة ركنية جديدة للكونغو على يمين مرمى منتخب مصر، نفذها أرثر ماسواكو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 84 أهدر منتخب مصر فرصة هدف بعد مرور رائع من زيزو وعرضية رائعة إلى محمود حمادة الذي فشل في السيطرة على الكرة لتضيع فرصة محققة.

محاولات من منتخب مصر في الدقائق الأخيرة على أمل تسجيل هدف الفوز.



الوقت الإضافي الأول

محاولة عن طريق محمد هاني لاعب منتخب مصر لاختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 97 حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد حمدي لاعب منتخب مصر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل قوي على لاعب الكونغو ليستكمل الفراعنة المباراة بعشرة لاعبين.

وأشرك فيتوريا اللاعب عمر كمال عبد الواحد بدلا من حمدي فتحي.

محاولات من لاعبي الكونغو دون جدوى لينتهي الوقت الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الوقت الإضافي الثاني

منتخب الكونغو كاد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 106 بعد عرضية رائعة من أرثر ماسواكو لكن الكرة مرت أمام مهاجمي الكونغو لتضيع فرصة محققة.

سيطرة من لاعبي الكونغو الديمقراطية وتراجع لاعبي منتخب مصر بعد طرد محمد حمدي.

أجرى فيتوريا تبديل بنزول مهند لاشين بدلا من محمد النني.

سيطرة من جانب لاعبي الكونغو لكن بدون خطورة.

انتهاء الوقت الإضافي الثاني والذهاب لركلات الترجيح.

