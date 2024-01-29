الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائي مبكر بين السنغال وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

يلتقي المنتخب السنغالي، نظيره الإيفواري، في مواجهة ساخنة، ستجمعهما في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب (تشارلز كونان باني) بمدينة ياموسوكرو، في إطار دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتعد هذه المباراة بمثابة نهائي مبكر، خاصة وأن تجمع الفريق المضيف بحامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت بالكاميرون.

ويسير منتخب السنغال، بخطى رائعة، بعد الأداء والنتائج المتميزة التي قدمها خلال الدور الأول للبطولة، حيث تمكن من تحقيق العلامة الكاملة خلال مرحلة المجموعات.

وحققت السنغال، الفوز على كل من جامبيا بثلاثية نظيفة، ثم على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات، بالفوز على غينيا، بهدفين دون رد، ليتصدر «أسود التيرانجا» مجموعته برصيد 9 نقاط.

أما المنتخب الإيفواري، فظهر بشكل مخيب للآمال، على عكس المتوقع، فاكتفى بتحقيق انتصار وحيد، على غينيا بيساو، قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام كل من نيجيريا بهدف نظيف، وغينيا الاستوائية برباعية نظيفة، ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط.

وسيخوض منتخب كوت ديفوار، مشوار البطولة، بقيادة فنية مؤقتة للمدرب الوطني إيمرسي فاي، الذي تم تعيينه خلفا للفرنسي المقال جان لويس جاسيه.

وسيعول منتخب «أسود التيرانجا» بقيادة مدربه أليو سيسيه، على خدمات كتيبة نجومه في مقدمتهم ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي، وإسماعيل سار، مهاجم مارسيليا الفرنسي، والحبيب ديالو، مهاجم الشباب السعودي، إلى جانب لاعب الوسط الشاب لامين كامارا، إلى جانب قائد الفريق خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي.

أما منتخب «الأفيال»، فسيعول على جهود كل من ثلاثي الهجوم كريستيان كوامي، ونيكولاس بيبي، وجان فيليب كاراسو، إلى جانب نجم خط الوسط فرانك كيسي، والقائد سيرج أورييه، والحارس يحيى فوفانا.

 

السنغال كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية 2023 أليو سيسيه جان لويس جاسيه إيمرسي فاي

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