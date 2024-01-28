رومانو: الشباب السعودى بصدد حسم صفقة الكرواتى "راكيتيتش"

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي الشباب السعودي، اقتربت من حسم صفقة انتقال لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، قادما من إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إنه من المقرر أن تجرى اليوم الجزء الأول من الفحوصات الطبية لـ إيفان راكيتيتش كلاعب جديد للشباب، مشيرًا إلى أن النجم الكرواتي سيسافر الأسبوع المقبل إلى السعودية لاستكمال انتقاله.

وأضاف رومانو، أنه تم الاتفاق على العقد، على أن يتم إضفاء الرسمية على الصفقة في خلال أيام.

ويلعب راكيتيتش - البلغ من العمر 35 عاما - لصفوف إشبيلية، منذ سبتمبر عام 2020، قادما من برشلونة، بعقد يمتد لأربعة سنوات.

وخاض النجم الكرواتي، تجارب احترافية، مع أندية بازل السويسري، وشالكه الألماني وإشبيلية، قبل أن يخوض مسيرته الأهم عندما لعب لصفوف برشلونة، خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2020، والتي شهدت التتويج بأربعة ألقاب للدوري الإسباني ولقب وحيد لدوري أبطال أوروبا.

وسينضم راكيتيتش، إلى قائمة أجانب الهلال، إلى تضم كل من الثنائي البرازيلي إياجو سانتوس، وكارلوس جونيو، ورومان سايس، والمغربي رومان سايس، والسنغالي حبيب ديالو، والبلجيكي يانيك كاراسو، والكولومبي جوستافو كويلار، والحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.