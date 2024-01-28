الإمارات تتسلح بالخبرة أمام طاجيكستان فى دور الـ16 بكأس آسيا

يتطلع المنتخب الإماراتي للمضي قدما في بطولة كأس أمم آسيا 2023 عندما يواجه منتخب طاجيكستان، على استاد أحمد بن علي المونديالي، الأحد في دور الـ16 بالبطولة المقامة حاليا في قطر.

وتأهل منتخب الإمارات لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز على هونج كونج 3 / 1 والتعادل مع المنتخب الفلسطيني 1/1 والخسارة 1 / 2 أمام المنتخب الإيراني.

ويهدف المنتخب الإماراتي للوصول للمباراة النهائية، لتعويض خيبة الأمل التي ألمت به وبجماهيره في النسختين الماضيتين.

وكان المنتخب الإماراتي وصل للدور قبل النهائي في آخر نسختين من البطولة، حيث خسر في قبل نهائي 2015 أمام منتخب أستراليا، البلد المضيف في ذلك الوقت، كما خسر على أرضه في نسخة عام 2019 في الدور ذاته أمام قطر برباعية نظيفة.

ويسعى المنتخب الإماراتي لمصالحة جماهيره في مواجهة طاجيكستان من خلال الفوز بها وتقديم العرض القوي المنتظر منه، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام المنتخب الإيراني.

وواصل الأبيض استعداداته لمواجهة طاجيكستان بعد مباراة الجولة الأخيرة في المجموعات أمام منتخب إيران، حيث حرص الجهاز الفني على دراسة كل الأمور المتعلقة بالمواجهة المقبلة من أجل تعزيز الروح القتالية في الأداء، وزيادة التناغم والانسجام بين اللاعبين في الملعب، وصولا لتحقيق التطلعات بالحصول على بطاقة التأهل للدور القادم.

وركز بينتو وجهازه على دراسة منتخب طاجيكستان من خلال مشاهدة تسجيلات حديثة لمباريات طاجيكستان ليتمكن من وضع الخطة الفنية المناسبة التي تساعده على تحقيق الهدف المطلوب.

ويأمل البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات أن يكون نجوم الفريق، سلطان الأميري وكايو وفابيو ليما وحارس المرمى خالد عيسى في أفضل حال، كما ينتظر أن يتواجد علي مبخوت في قامة الفريق للمباراة بعدما استبعد من قائمة مواجهة المنتخب الإيراني.

ويعول بينتو على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب الإماراتي جراء مشاركاته في البطولة بعكس منتخب طاجيكستان الذي يشارك للمرة الاولى في البطولة.

ويدخل منتخب طاجيكستان المباراة بحثا عن تحقيق إنجاز جديد بالتأهل لدور الثمانية ، بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب في كأس آسيا بتأهله لدور الـ16 في أول مشاركة له بالبطولة.

ولكن يعلم منتخب طاجيكستان أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق نظرا لفارق الخبرات والتاريخ التي تصب في مصلحة المنتخب الإماراتي، كما أن منتخب طاجيكستان لم يتمكن من الفوز من قبل على المنتخب الإماراتي.

والتقى المنتخبان في مباراتين وديتين الأولى كانت في نوفمبر 2020 ووقتها فاز المنتخب الإماراتي 3 / 2 والثانية كانت في مارس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

وفي مشاركته الأولى بكأس آسيا في النسخة الحالية، تمكن منتخب طاجيكستان من تحقيق نتائج جيدة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعدما تعادل مع الصين سلبيا في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام قطر بهدف نظيف، قبل أن يحقق انتصاره الأول على حساب لبنان 2 / 1.

ويعول الكرواتي بيتر سيجارت المدير الفني لمنتخب طاجيكستان، على خبرة نجمه المخضرم اكثام نازاروف وبارفيزون عمربييف ونور الدين خمروكلوف.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة دور الـ16 الاخرى التي تجمع بين العراق والأردن، في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل على استاد أحمد بن علي.