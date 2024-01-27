موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كاس أمم أفريقيا 2024 غدا

تستأنف غدا الأحد، منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، المقامة حاليا بكوت ديفوار، والتي ستشهد مواجهات ساخنة وقوية.

أبرز تلك المواجهات، تلك التي ستجمع نيجيريا والكاميرون، في إعادة لنهائي نسخة عام 2000، والتي فاز منتخب «الأسود غير المروضة» بلقبها.

منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في الفوز بألقاب كأس الأمم الإفريقية، سيواجه الكونغو الديمقراطية في مواجهة متكافئة، بينما سيواجه منتخب المغرب، نظيره الجنوب إفريقي، في إعادة للمواجهتين اللتين جمعتهما في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

أما الممثل الثالث للكرة العربية، منتخب موريتانيا، سيخوض مواجهة ليست بالسهلة، عندما يلتقي منتخب الرأس الأخضر، صاحب الأداء الرائع في الدور الأول.

وستكون الجماهير على موعد مع مواجهة نارية ستجمع السنغال (حامل لقب النسخة الماضية)، مع كوت ديفوار (الفريق المضيف)، بينما سيواجه منتخب مالي، نظيره البوركيني، في حين ستلتقي أنجولا، نظيرتها ناميبيا.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2024

تعد شبكة بي إن سبورتس، هي الناقل الرسمي والحصري لكافة المسابقات الإفريقية ومن بينها كأس الأمم الإفريقية 2023، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت بي إن سبورتس، أربعة قنوات لنقل بطولة كأس أمم إفريقيا (قناتين باللغة العربية وقناة باللغة الإنجليزية وأخرى بالفرنسية).

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الافريقية 2024 غدا

ستقام اليوم مباراتين في منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سيواجه منتخب غينيا الاستوائية، نظيره منتخب غينيا، في السابعة مساء، على ملعب الحسن واتارا بأبيدجان.

وتأهلت غينيا الاستوائية، إلى هذا الدور، بعد أن حلت في صدارة مجموعتها، برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب غينيا، في المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، ستواجه مصر، نظيرتها الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء، المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوران بوكو) بمدينة سان بيدرو.

واحتل المنتخب المصري، وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما جاء المنتخب الكونغولي، ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط.



تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الامم الافريقية 2024



تتيح قنوات beIN Sports نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مشفر عبر قنوات «بي إن سبورتس MAX» حيث يمكنك متابعة المباريات عبر النايل سات من خلال الترددات التالي التالية:

Bein Sports Max1

- التردد: 12604

- استقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- تصحيح الخطأ: 3/2

Bein Sports Max2

- التردد: 12245

- استقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- تصحيح الخطأ: 3/2

موعد نهائي كأس امم افريقيا 2024



ستقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 يوم الأحد 11 فبراير في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا في أبيدجان

من ينظم كأس أمم فريقيا 2025؟



ستنظم المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد موافقة بالاجماع من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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