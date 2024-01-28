موعد مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، غدًا الاثنين، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في النسخة الحالية من المسابقة.

وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غدًا

- مباراة الرأس الأخضر "كاب فيردي" ضد موريتانيا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة السنغال ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

تُذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD Max بشكل حصري.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023

• تردد قناة beIN Sports MAX

التردد: 12245

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

• تردد قناة beIN Sports MAX 1

التردد: 12604

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

• تردد قناة beIN Sports MAX 2

التردد: 12245

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

• تردد قناة beIN Sports MAX 3

التردد: 11013

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025 في دولة المغرب، حسب ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في وقت سابق.