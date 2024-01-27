السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة منتخب أنجولا ضد ناميبيا، وقمة نيجيريا ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا، بجانب مباراة برشلونة ضد فياريال، ومباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024 والقنوات الناقلة

نعرض للقراء مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024 والقنوات الناقلة حيث جاءت كما يلي:-

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

- مباراة منتخب مصر ضد الجزائر في نهائي كأس أمم إفريقيا لليد: في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة أنجولا ضد ناميبيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة نيجيريا ضد الكاميرون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

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رسميًا.. عامر حسين يعلن مواعيد مباريات ربع نهائى كأس الرابطة

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مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم آسيا 2023

مواعيد مباريات في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة لاس بالماس ضد ريال مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

 

- مباراة برشلونة ضد فياريال: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال ماريوكا ضد ريال بيتيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

 

مواعيد مباريات في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة أتلاتنا ضد أودينيزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة يوفنتوس ضد إمبولي: في تمام الساع السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports Fr 4 HD max

- مباراة ميلان ضد بولونيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 2 FR

 

مواعيد مباريات في الدوري الألماني

- مباراة فولسفبورج ضد كولن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة شتوتجارت ضد لايبزيج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة باير ليفركوزن ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

 

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مواجهة كلاسيكية بين مصر والجزائر فى نهائى أمم إفريقيا لليد.. الليلة

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نهائي مبكر بين الكاميرون ونيجيريا وأنجولا تواجه ناميبيا فى ثمن نهائى "كان"

 

مواعيد مباريات في الدوري الفرنسي

- مباراة نيس ضد ميتز: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة مارسيليا ضد موناكو: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

مواعيد مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي

- مباراة شيفلد يونايتد ضد برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة إيفرتون ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة فولهام ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

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