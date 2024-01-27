السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد
مواعيد مباريات الغد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024، بجانب مباريات المنتخبات في البطولات القارية.

ومن أبرز مباريات الغد، مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة

يقدم الدستور للقراء مواعيد مباريات الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة والتي جاءت كما يلي:-

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانًا.. وموعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

موعد مباراة مصر والكونغو في الأمم الإفريقية.. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة غينيا الإستوائية ضد غينيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

 مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة أستراليا ضد إندونيسيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة طاجيكستان ضد الإمارات: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

- مباراة وست بروميتش ألبيون ضد وولفرهامبتون: في الساعة الثانية إلا ربع ظهرًا.

- مباراة واتفورد ضد ساوثهامبتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة لفربول ضد نورويتش سيتي: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة نيوبورت كونتي ضد مانشستر يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

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مواجهة كلاسيكية بين مصر والجزائر فى نهائى أمم إفريقيا لليد.. الليلة

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نهائي مبكر بين الكاميرون ونيجيريا وأنجولا تواجه ناميبيا فى ثمن نهائى "كان"

 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يلتقي فريق الأهلي بمنافسه شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يلتقي فريق الزمالك بالفائز من مواجهة الأهلي السعودي ووهان الصيني، في تمام الساعة السادسة مساءً غدًا، الأحد، على ملعب "آل مكتوم"، في نهائي كأس دبي للتحدي.

يلتقي الأهلي السعودي مع نظيره ووهان الصيني، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وتُشارك 4 أندية في كأس تحدي دبي الودية، المقام حاليًا في الإمارات، وهم: الزمالك، الرجاء المغربي، الأهلي السعودي، ووهان الصيني.

 

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موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية 

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