كواليس خطاب تشافى العاطفى للاعبى برشلونة بشأن قرار رحيله

ما يزال الحديث مستمرًا بشأن قرار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، فيما يخص مستقبله مع النادي الكتالوني.

وكان تشافي قد أعلن، أمس السبت، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023-2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

يأتي ذلك عقب هزيمة برشلونة أمام فياريال بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس كامبونيس"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

كواليس حديث تشافي مع لاعبي برشلونة بشأن قرار رحيله

وصرّح تشافي في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة فياريال، قائلًا: "أريد إعلان أنني في الـ30 من يونيو المقبل لن أكون مدرب برشلونة".

وبناءً عليه، كشف الصحفي الإسباني خافي ميجيل، والذي يعمل في صحيفة "آس"، كواليس حديث تشافي مع لاعبي برشلونة، بعد قرار إعلان رحيله عن منصبه في نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكره الصحفي "خافي ميجيل" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن تشافي اجتمع مع لاعبي برشلونة، اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، وألقى عليهم خطابًا عاطفيًّا.

وأضاف: "تشافي كان على وشك البكاء أكثر من مرة وهو يُلقي الخطاب، وفي نهايته صفق له اللاعبون واحتضنهم واحدًا تلو الآخر".

نص خطاب تشافي للاعبي برشلونة

وكشف خافي ميجيل نص خطاب تشافي للاعبي برشلونة، والذي جاء كالآتي:

"في البداية، أود الاعتذار عن الطريقة التي تم التعامل بها، أنا آسف لأنكم اكتشفتم الأمر بهذه الطريقة مثل البقية، ولكن كان هناك شيء بداخلي لفترة طويلة ولم أستطع الانتظار لفترة أطول".

وتابع تشافي في خطابه: "أعتقد أن هذا القرار هو الأفضل للجميع، فبالنسبة لي فقد تحررت من العبء، أما أنتم فستتمكنوا من اللعب دون الكثير من الضغوطات".

وأكد: "أشكر لكم التزامكم وجهدكم، نحن عائلة واحدة كبيرة، وأثق في قدراتكم جميعًا، بإمكانكم صنع التاريخ، وأثق في قدرتنا أيضًا على قلب الطاولة وإحداث مفاجأة لأولئك الذين يعتبروننا أمواتًا بالفعل".

وكان تشافي قد تولى تدريب فريق برشلونة في نوفمبر 2021، وقاد الفريق في 122 مباراة، حقق خلالها 76 انتصارًا، 20 تعادلًا و25 هزيمة.

وخلال فترة توليه تدريب برشلونة، نجح تشافي في قيادة الفريق نحو التتويج بلقبي الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023 وكأس السوبر الإسباني.