تاريخ مواجهات السنغال وكوت وديفوار قبل قمة دور الـ16 بأمم إفريقيا

تنطلق اليوم الاثنين، قمة نارية بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب السنغال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره كوت ديفوار، على ملعب "تشارلز كونان باني" بمدينة ياموسوكرو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب السنغال ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات السنغال وكوت وديفوار

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات السنغال وكوت وديفوار، قبل المواجهة المرتقبة في أمم إفريقيا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 14 في تاريخ مواجهات السنغال وكوت وديفوار.

- والتقى المنتخبان في 13 مباراة من قبل، حقق خلالهم منتخب السنغال الفوز في 4 مباريات، مقابل 7 انتصارات لمنتخب كوت ديفوار، بينما تعادلا في مواجهتين.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو منتخب السنغال 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 18 هدفًا من لاعبي كوت ديفوار.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين، في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للمحليين، في يناير 2023 العام الماضي، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف.

- وسيخوض منتخب كوت ديفوار مباراة اليوم، بقيادة فنية مؤقتة للمدرب الوطني إيمرسي فاي، الذي تم تعيينه خلفا للفرنسي المقال جان لويس جاسيه.

- بينما يأمل منتخب السنغال، تحت قيادة المدرب أليو سيسيه، في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل الدفاع عن اللقب الذي توّج به في نسخة أمم إفريقيا 2021 الماضية، التي أقيمت في الكاميرون.

مشوار السنغال وكوت وديفوار في كأس أمم إفريقيا 2024

- وتأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

- بينما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى هذا الدور من المسابقة ضمن أفضل ثوالث، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.

وتُقام النسخة الحالية من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

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