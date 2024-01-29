بعد إعلان رحيله.. مدرب بورتو مرشحًا لخلافة تشافي في برشلونة

يتواصل الحديث بشأن القرار الذي اتخذه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بالرحيل عن الفريق، وأعلن تشافي موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025.

يأتي ذلك عقب هزيمة برشلونة أمام فياريال بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، على ملعب "لويس كامبونيس"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

مدرب جديد مُرشح لخلافة تشافي في برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تواصل البحث عن مدرب جديد لخلافة تشافي عقب نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن اسم سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، أصبح مطروحًا على طاولة إدارة برشلونة ضمن قائمة المدربين المرشحين لخلافة تشافي.

علاقة وطيدة تجمع بين سيرجيو كونسيساو وديكو

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع بين سيرجيو كونسيساو وديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، حيث سبق وتزاملا في نادي بورتو من قبل.

ليس هذا فحسب، بل أيضًا يُعد خورخي مينديز، وكيل سيرجيو كونسيساو، والذي يمتلك علاقة قوية ومميزة مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب سيرجيو كونسيساو، صاحب الـ49 عامًا، رفقة نادي بورتو في يونيو 2024 المقبل.

وقاد سيرجيو كونسيساو فريق بورتو لمدة 7 سنوات، ونجح في قيادتهم نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في عامي 2018 و2019.

ونوّهت الصحيفة، أن أسلوب سيرجيو كونسيساو في اللعب ليس بعيدًا عن فكر برشلونة، موضحة أنه يحب اللعب الهجومي، ويمنح الفرصة للاعبين الشباب.

ماذا قدم تشافي مع برشلونة حتى الآن؟

كان تشافي قد تولى تدريب فريق برشلونة في نوفمبر 2021، وقاد الفريق في 122 مباراة، حقق خلالها 76 انتصارًا، 20 تعادلًا و25 هزيمة.

وخلال فترة توليه تدريب برشلونة، نجح تشافي في قيادة الفريق نحو التتويج بلقبي الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022/ 2023 وكأس السوبر الإسباني.