الشيبي احتياطيا.. تشكيل المغرب لمواجهة جنوب إفريقيا بـ"كان 2023"

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل أسود الأطلسى النهائي لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بـ"كان 2023"

ويواجه منتخب المغرب نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لاورينت، في ختام منافسات دور الـ16، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وشهد تشكيل أسود الأطلسى الأساسي، تواجد محمد الشيبي، مدافع نادي بيراميدز على مقاعد البدلاء.

تشكيل المغرب لمواجهة جنوب إفريقيا بـ"كان 2023"

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - رومان غانم سايس - نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: أمين عدلي - يوسف النصيري - عبد الصمد الزلزولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب وجنوب إفريقيا بـ"كان 2023"

تنقل مباراة منتخب المغرب وجنوب إفريقيا "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات العرس القاري بالكامل، سواء مرحلة المجموعات أو الأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية يوم 11 فبراير المقبل.

ويلتقي الفائز من مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا، مع الرأس الأخضر، مفاجآة البطولة القارية حتى الآن، وذلك في دور الثمانية السبت المقبل الموافق 3 فبراير.

وصعد منتخب الرأس الأخضر، عقب تربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حيث ضمت مجموعته منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.

بينما تأهل أسود الأطلسى لدور الـ16، بعدما جاء على قمة المجموعة السادسة والأخيرة برصيد 7 نقاط أيضا.

في حين يدخل منتخب جنوب إفريقيا اللقاء، بعدما احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب مالي المتصدر بـ5 نقاط.