الركراكى يعلن انتهاء مشوار بوفال مع المغرب ويتحدث عن مواجهة جنوب إفريقيا

أكد وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، خروج سفيان بوفال، لاعب المنتخب من حسابات المباريات المقبلة بداعي الإصابة.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره منتخب جنوب إفريقيا، غدًا، في العاشرة مساءً ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

الإصابة أنهت مشوار بوفال مع المغرب في البطولة

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الإصابة أنهت مشوار بوفال مع المغرب في البطولة، متابعًا: "استعدنا نصير مزراوي، وقرار مشاركة حكيم زياش في المباراة قد نأخذه في الثانية الأخيرة".

وأضاف: "مواجهة جنوب إفريقيا لن تكون سهلة، وإذا أردت التأهل لمباراة ربع النهائي عليك تجاوز خصمك المقبل أيًا كان".

وأكمل المدير الفني للمنتخب المغربي، "أعتقد أننا نسير على الطريق الصواب، لا بد أن نتحلى بالتواضع من أجل التأهل للدور المقبل، لقد جئنا إلى هذه المنافسة من أجل تحقيق الانتصارات والتتويج باللقب".

الرد على اتهام محاباة الكاف للمغرب

ورد الركراكي على اتهام محاباة الكاف للمغرب قائلًا: "يقولون إننا منتخب محمي من الكاف، من بداية البطولة ويحاولون تشتيت تركيزنا بداية من موضوع أوناحي وبعده اتهامنا بتحديد مواعيد اللعب ثم إيقافي بدون أي سبب، تعرضت للإيقاف لأنني صافحت لاعبًا وقُلت له انظر لي هل يحموننا حقًا".

وأكمل: "استفدنا من راحة الـ5 أيام التي حصلنا عليها واستطعنا خلالها إعادة ترتيب أوراقنا واستعادة قوتنا قبل المباراة المقبلة، صعوبة هذه المباراة في التفاصيل الصغيرة لذا يجب علينا التحضير بشكل جيد والعمل لتحقيق الفوز".