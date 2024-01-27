السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طردان وأنجولا تتقدم على ناميبيا بهدفين في الشوط الأول بأمم إفريقيا

جيلسون دالا
جيلسون دالا

تقدم منتخب أنجولا على نظيره منتخب ناميبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بهدفين دون رد.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في نفس المستوى.

وتلقى نيبلو، حارس مرمى أنجولا، البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء، وشارك الحارس البديل سيجنوري أنطونيو. بدلًا من إستريلا، لاعب الوسط.

وحاول لاعبو كلا الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم في الدقائق التالية.

وأضاف جيلسون نادالا الهدف الأول لمنتخب أنجولا في الدقيقة 38، بعدما حول عرضية أرضية من زميله فريدي في الشباك.

وتلقى لوبيني هاوكونجو، مدافع ناميبيا، بطاقة صفراء ثانية وطرد من الملعب في الدقيقة 40.


وأضاف جيلسون نادالا الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة نفذها فريدي عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها نادالا برأسه على يمين الحارس وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي منتخب أنجولا لإضافة الهدف الثالث وقتل المباراة من شوطها الأول، فيما حاول لاعبو منتخب ناميبيا استعادة توازنهم دفاعيًا، وتسجيل هدف تقليص الفارق من أجل تسهيل مهمتهم في الشوط الثاني.

وسدد لاعبو منتخب أنجولا كرتين على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى، مقابل تسديدتين من 3 محاولات لمنتخب ناميبيا وخرجت كرة من الملعب.

واستحوذ منتخب أنجولا على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 52% مقابل 48% لصالح منتخب ناميبيا.

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