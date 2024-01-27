بايرن ميونخ يهزم أوجسبورج ويواصل مطاردة باير ليفركوزن على صدارة البوندسليجا

انتصر فريق بايرن ميونخ على مضيفه أوجسبورج في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض لاعبو منتخب بايرن ميونخ استحواذهم على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وافتتح إلفيس ريكسبيكاي التسجيل لفريق أوجسبورج في الدقيقة 12 من عمر المباراة ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

وسجل ألكساندر بافلوفيتش هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

واستمر الأداء الهجومي من قبل لاعبي بايرن ميونخ، وأضاف ألفونسو ديفيز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ كرتين على المرمى من 7 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق أوجسبورج وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق أوجسبورج.

واستمر استحواذ لاعبي بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما تطور الأداء الهجومي لفريق أوجسبورج.

وسجل إيرميدين ديميروفيتش هدف تقليص الفارق لفريق أوجسبورج في الدقيقة 52.

وأضاف هاري كين ثالث أهداف بايرن في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

ونشطت المحاولات الهجومية من فريق أوجسبورج في الدقائق التالية لعمر المباراة لتسجيل هدف تقليص الفارق والاقتراب من التعادل.

وتحصل أوجسبورج على ركلة جزاء أهدرها سفين ميشيل في الدقيقة 88.

ثم أضاف إيرميدين ديميروفيتش الهدف الثاني لأوجسبورج من ر كلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 4 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، مقابل 8 تسديدات من 15 محاولة لفريق أوجسبورج وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق أوجسبورج.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ47 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد أوجسبورج عند 21 نقطة في المركز الـ12.