تقرير: فرص حكيم زياش تزداد في اللحاق بمواجهة جنوب إفريقيا

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، مستجدات إصابة حكيم زياش نجم منتخب المغرب قبل مواجهة جنوب إفريقيا في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2023.

وقال موقع “لو سبورت 360” المغربي، أن الجهاز الطبي يعمل على تكثيف علاج زياش للحاق بمواجهة جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل.

وأضاف التقرير، أن الجهاز الفني سيريح زياش من التدريبات الجماعية لعدم تفاقم إصابته على أمل أن يشارك في المران الأخير قبل مواجهة جنوب إفريقيا.

يذكر أن منتخب المغرب، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في أمم أفريقيا بعد نسخة عام 1976، صعد لدور الـ16 عقب صدارته للمجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا ومالي، حيث يلعب ضد منتخب جنوب أفريقيا، وصيف المجموعة الخامسة، يوم الثلاثاء القادم.

وفرض نجوم منتخب المغرب هيمنتهم على التشكيلة الأفضل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة وهم نايف أكرد وأشرف حكيمي، سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.

وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة وهم نايف أكرد وأشرف حكيمي، سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة وهم نايف أكرد وأشرف حكيمي، سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة وهم نايف أكرد وأشرف حكيمي، سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة وهم نايف أكرد وأشرف حكيمي، سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة وهم نايف أكرد وأشرف حكيمي، سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.